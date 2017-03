Dem bunten Lulatsch im Chemnitztal ist ein Licht aufgegangen! Am Dienstagabend setzte der Versorger Eins Energie an der Riesenesse seines Chemnitzer Heizkraftwerks eine Strahlerbeleuchtung in Kraft – es ist allerdings vorerst nur ein Test.

Vorerst ist es ein Test. Aber Eins Energie will noch dieses Jahr eine Beleuchtung installieren. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Die LED-Leuchten wurden an den ringförmigen Balkonen des Mega-Bauwerks angebracht. Sie sollen die Esse bis zu einer Höhe von rund einhundert Metern anstrahlen. Damit ist vorerst das untere Drittel des 300 Meter hohen Schlots in Licht getaucht.



Wann die Beleuchtung dauerhaft in Betrieb geht, ist noch unklar. Laut Eins Energie sollen die Testergebnisse in einem Gutachten ausgewertet werden. Geplant sei aber, die neue Schornsteinbeleuchtung noch in diesem Jahr zu montieren. Offen sind auch die Kosten. Sie sollen jedoch deutlich geringer sein als bei der ursprünglichen Beleuchtungsvariante.



Nach der Bemalung der Esse in sieben bunte Abschnitte nach Vorlage des französischen Künstlers Daniel Buren war zunächst vorgesehen, den Schornstein mit zwei 450 Meter langen LED-Ketten zu umschlingen und dadurch zu beleuchten. Das war 2014. Allerdings stellte sich heraus, dass die LED-Technik den Witterungseinflüssen nicht gewachsen war. Dies zog schwierige Diskussionen mit dem Lieferanten auch wegen Gewährleistung und Schadensersatz nach sich.