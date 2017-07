Vor Pokal-Kracher in Chemnitz Riesen-Andrang bei Ticket-Verkauf

Lange Schlangen am Stadion des Chemnitzer FC an der Gellertstraße: Der Kartenvorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München ist gestartet. Die ersten hatten bereits seit dem frühen Morgen vor dem Stadion campiert, um an Tickets zu kommen. Bis zum frühen Nachmittag waren es Hunderte. Zunächst kamen jedoch nur Dauerkarteninhaber und Vereins-Mitglieder zum Zug. Wann der freie Ticketverkauf beginnt, will der Club später mitteilen.