In Schwarzenberg ist am Mittwochmittag ein vierjähriges Mädchen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Kinderbetreuungseinrichtung ein Tauziehen gegen einen Lkw veranstaltet. Mehrere Kinder seien dabei gestürzt, darunter die Vierjährige. Sie sei unter ein Vorderrad Lasters geraten. Ein Rettungshubschrauber habe das Kind in eine Klinik geflogen, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen laufen.

Bildrechte: MDR/Daniel Unger