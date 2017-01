Mord auf dem Chemnitzer Sonnenberg Tatverdächtiger in Ungarn gefasst

Rund zwei Monate nach der Ermordung einer Frau im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde bereits Ende der Vorwoche in Ungarn ein 19-Jähriger festgenommen.

Der Tatverdächtige ist wie das Opfer ungarischer Herkunft. Die Ermittler hatten einen Europäischen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann in absehbarer Zeit nach Deutschland ausgeliefert werden. Wann genau, ist noch unklar. Auch zu möglichen Beziehungen zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Mörder sowie zum Tatmotiv äußerte sich die Behörde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Die Wohnung, in der die Leiche lag, wurde offenbar zur Prostition genutzt. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Die Leiche der 25 Jahre alten Frau war Ende Oktober in einer Wohnung in der Zietenstraße vom Hausmeister entdeckt worden. Medienberichten zufolge wurde sie erstochen. Ermittlungen ergaben, dass die Ungarin in der Wohnung als Prostituierte arbeitete.