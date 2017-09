In Chemnitz war eine Frau tot in einer Wohnung in der Max-Müller-Straße und ein Mann schwer verletzt auf der Straße gefunden worden. Jetzt hat die Polizei erste Informationen zur Identität bekanntgegeben. Demnach ist die tote Frau die 65-jährige Ehefrau des schwer verletzten Mannes. Laut vorläufigem Untersuchungsergebnis ist es für die Polizei unwahrscheinlich, dass die Frau durch eine Straftat ums Leben kam. Die genaue Todesursache ist noch unklar und muss herausgefunden werden. Die Beamten ermitteln auch noch zu den schweren Verletzungen des Ehemannes. Der 67-Jährige war von Passanten schwer verletzt auf der Straße gefunden worden.

Bereits in der vergangenen Woche waren in Chemnitz zwei Leichen gefunden worden - in beiden Fällen hat es die Chemnitzer Kriminalpolizei möglicherweise mit Verbrechen zu tun. Am vergangenen Mittwoch war ein noch unbekannter Toter mit entsprechenden Verletzungen auf einer Industriebrache gefunden worden. Im Fall eines 21-jährigen Syrers steht nach der Obduktion fest, dass er getötet wurde. Seine Leiche war am vergangenen Montag im Stadtpark gefunden worden. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei.