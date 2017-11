Nach dem letzten Tourneeauftakt in einem Probenraum in Chemnitz spielen "Die Toten Hosen" diesmal in der ausverkauften Chemnitzer Arena.

"Bei unseren Konzerten in Sachsen ist immer eine tolle Stimmung, deswegen werden wir in Chemnitz und bei den anderen Konzerten in diesem und im nächsten Jahr wieder bis in die Haarspitzen motiviert sein", betonte die Band. Die Nachfrage nach Tickets ist hoch. In Leipzig wurde aus diesem Grund zum regulären Termin Ende November noch ein Zusatzkonzert anberaumt. Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für das Konzert am 2. Juni 2018 in Dresden im DDV-Stadion gibt es noch Karten.