Die Demonstranten fordern einen Stopp der Planung für eine Müllverbrennungsanlage in Chemnitz.

Die Demonstranten fordern einen Stopp der Planung für eine Müllverbrennungsanlage in Chemnitz.

Die Demonstranten fordern einen Stopp der Planung für eine Müllverbrennungsanlage in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

"Trommeln für den Zeisigwald" lautete das Motto Protestaktion am Dienstag vor dem Chemnitzer Rathaus. Etwa 50 Gegner des geplanten Müllkraftwerks am Zeisigwald im Nordosten der Stadt trafen sich, um ihre Bedenken gegen den möglichen Bau dieses Kraftwerks zu artikulieren, während im Rathaus der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss tagte.

In Chemnitz wird der anfallende Müll sortiert und die brennbaren Reste im Kraftwerk Jänschwalde verbrannt.

In Chemnitz wird der anfallende Müll sortiert und die brennbaren Reste im Kraftwerk Jänschwalde verbrannt.

In Chemnitz wird der anfallende Müll sortiert und die brennbaren Reste im Kraftwerk Jänschwalde verbrannt. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Der Abfallwirtschaftszweckverband, zu dem neben der Stadt Chemnitz auch die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge sowie Teile der ehemaligen Landkreise Freiberg, Mittweida und Mittleres Erzgebirge gehören, betreibt am Zeisigwald jetzt bereits eine Deponie sowie eine Restabfallbehandlungsanlage. Die Verträge des Verbandes, nach denen die Reststoffe zur Verbrennung derzeit noch in das 230 Kilometer entfernte Kraftwerk Jänschwalde geschafft werden, laufen 2020 aus. Eine Variante der dadurch notwendigen Neuausschreibung sieht den Bau einer eigenen Verbrennungsanlage auf dem Gelände der Deponie vor. Notwendig dazu wären eine Änderung des Flächennutzungsplans und ein sogenannter Aufstellungsbeschluss.

Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Susanne Schäper, Fraktionsvorsitzende der Fraktion "Die Linke" im Chemnitzer Stadtrat teilte mit, dass ihre Fraktion den Bau der Müllverbrennungsanlage ablehnen wird. "Die intensiven Gespräche in den vergangenen Wochen haben mehr Fragen als Antworten aufgeworfen." Die Grünen-Fraktion wird ebenfalls gegen den Bau eines Müllkraftwerks stimmen. "Wir werden Müllverbrennung grundsätzlich ablehnen", kündigte Fraktionsvorsitzender Thomas Lehmann an.



Die SPD-Fraktion hält eine alleinige Entscheidung über ein Ersatzbrennstoffkraftwerk für zu kurz gegriffen und schlägt daher einen "Runden Tisch zur Abfallwirtschaft" vor, an dem sich neben dem Verband auch die Chemnitzer Entsorgungsbetriebe, das Agenda-21-Büro und die Bürger beteiligen sollen.

Die Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP steht dem Projekt ebenfalls kritisch gegenüber, insbesondere weil zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlage etwa die gleiche Menge Müll zugeliefert werden müsste, wie im Verbandsraum anfällt.