Rechtes Bein, linkes Bein. Eingesprungener Handstand, Liegestütze, Flic-Flacs. Vier Mädchen springen und drehen sich synchron. Dazwischen knallen immer wieder die Sprungseile auf den Hallenboden. Hohe Pfeiftöne lassen erahnen, dass da etwas durch die Luft saust. In der kleinen Turnhalle in der Chemnitzer Enzmannstraße üben die Rope Skipperinnen für das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin ihre Free-Style-Kür zur Titelmelodie der Jamens Bond-Filme. Pitschnasse Trikots und keuchende Atemübungen in den kurzen Pausen sind Zeugen: Hier wird nicht gespielt, hier wird hart gearbeitet.