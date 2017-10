In Schwarzenberg ist am Montagmorgen ein Hotel überfallen worden. Laut Polizei geschah das Verbrechen gegen 4:20 Uhr in der Grünhainer Straße. Demnach sollen zwei maskierte Männer vor dem Gebäude einen Hotelangestellten mit einer Waffe bedroht haben. Sie zwangen den 47-Jährigen im Gebäude zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt. Er beschrieb die Männer als 1,80 Meter groß und maskiert mit Sturmhauben. Sie sollen einen Beutel für das Diebesgut bei sich gehabt haben sowie Deutsch gesprochen haben.