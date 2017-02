Die Stadt Chemnitz verfüge über keine wettkampftaugliche Schwimmhalle mit 50-Meter-Bahn, heißt es in der Petition zur Begründung. Der Bedarf bestehe aber allein schon durch die Wassersportvereine, die in der Bundesliga spielen. Die Planungen sollen am besten noch in diesem Jahr beginnen. Mittlerweile haben rund 13.000 Menschen die im Internet laufende Unterschriftensammlung gezeichnet.