Die Bauzaun-Installation ist Teil der der Ibug, des Festivals für Industriebrachenumgestaltung, das in diesem Jahr erstmals in Chemnitz stattfindet. Der Hamburger Künstler Florian Huber hat dafür am Karl-Marx-Monument 50 Zellen aus Bauzäunen aufgestellt. Künstler, Vereine und Privatpersonen waren aufgerufen, die Zellen für temporäre Ausstellungen zu nutzen. Bis Mitte September steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung.