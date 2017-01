Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 72 ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonnabend gegen 7 Uhr bei Zwickau mit seinem Kleinbus auf einen Lkw aufgefahren. Er wurde bei dem heftigen Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Seine Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.