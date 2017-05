Bei dem Unfall auf der A4 an der Überfahrt zur A72 in Richtung Hof wurde ein Mann verletzt.

Bei einem Unfall auf der A4 bei Chemnitz, in den auch ein Gefahrguttransporter involviert war, ist ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Transporterfahrer aus Tschechien mit einem Abschleppfahrzeug in das Stauende an der Überfahrt zur A72 in Richtung Hof gekracht. Der Fahrer des vorausfahrenden Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.