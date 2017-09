Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 72 sind am Dienstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, ist eine 18 Jahre alte Frau etwa fünf Kilometer nach der Abfahrt Stollberg mit ihrem Auto auf einen auf dem Standstreifen stehenden Wagen aufgefahren. Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass beide Fahrzeuge am frühen Dienstagmorgen auf dem Dach landeten. Die Unfallverursacherin sowie der 58 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und sein Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.400 Euro. Die A72 war in Richtung Leipzig etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt. Es bildete sich ein etwa zwei Kilometer langer Stau.