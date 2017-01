Drei Männer sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 95 gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto mit den drei Insassen am frühen Sonntagmorgen in einer leichten Linkskurve im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für den 24-Jährigen am Steuer sowie die 19 und 28 Jahre alten Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Möglicherweise war das Fahrzeug zu schnell unterwegs. Die B95 waren wegen der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten mehr als drei Stunden gesperrt.

Bildrechte: MDR/Harry Härtel