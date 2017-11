Sechs Wochen nach der Beißattacke einer Leopardin auf ihren Tierpfleger sind die Umstände des Unfalls nun aufgeklärt. Die Landesdirektion Sachsen gab am Donnerstag "Unachtsamkeit" als Ursache an. Laut Behörde hat der Tierpfleger vor Betreten des Freigeheges versäumt, die Raubkatze in die angrenzende Futterbox zu sperren. Technische oder organisatorische Mängel seien demnach ausgeschlossen, hieß es.