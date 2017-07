Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Chemnitz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei kollidierten an der ampelgeregelten Kreuzung Zschopauer Straße - Georgistraße ein Caddy und ein Cabrio.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Caddy auf die Seite geschleudert und blockierte die Bundesstraße 174 in landwärtiger Richtung. Die Fahrerin des VW Caddy musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße 174 zeitweise gesperrt werden, es kam zu längeren Staus. Über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bildrechte: MDR/Harry Härtel