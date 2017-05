Ein mutmaßlicher Unterstützer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ist in Zwickau wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilt worden. Er muss 52 Tagessätze à 13 Euro zahlen. Damit fiel die Strafe höher aus, als in einem vorangegangenen Strafbefehl über 600 Euro, den der Angeklagte nicht akzeptiert hatte. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass André E. einen heute 19-Jährigen verprügelt, getreten und mit dem Tode bedroht hat. Das Opfer soll nach Angaben des Gerichts Prellungen und Hämatome von Schlägen und Tritten erlitten haben.