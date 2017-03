Ein einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter muss wegen schwerer Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens erneut ins Gefängnis. Das Landgericht Zwickau verurteilte den 48 Jahre alten Mann am Donnerstag zu neun Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, der Mann sei "für die Allgemeinheit als gefährlich" einzustufen.



Der Mann hatte das Kind im Juni 2016 in der Nähe von Zwota im Vogtland über Stunden festgehalten und sexuell missbraucht. Der Angeklagte zeigte sich teilweise geständig. Er soll die Tat auf Video aufgenommen haben. Dem Opfer selbst blieb ein Auftritt vor Gericht erspart, als Zeugen waren unter anderem die Mutter geladen.



Vor seiner Entlassung aus dem Maßregelvollzug etwa ein Jahr vor der Tat saß er nach Angaben seines Verteidigers bereits insgesamt 25 Jahre wegen eines Sexualdeliktes hinter Gittern.