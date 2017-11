Im Prozess um das Tötungsdelikt an einem Mann soll am Dienstag am Landgericht Chemnitz das Urteil gesprochen werden. Seit Juni sitzen die Witwe des 58-jährigen Mordopfers sowie ihr früherer Liebhaber auf der Anklagebank. Ihnen wird gemeinschaftlich begangener Mord vorgeworfen. Der Mann hatte zum Prozessauftakt gestanden, im September vergangenen Jahres den Ehemann seiner Geliebten mit einer Machete getötet zu haben. Die Mitangeklagte habe ihn zur Tat angestiftet, so seine Version. Die Frau hatte jegliche Schuld von sich gewiesen. Sie sagte aus, drei Maskierte hätten das Ehepaar überfallen, den Mann getötet und sie schwer verletzt.