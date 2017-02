Am Landgericht Chemnitz soll am Montagnachmittag das Urteil gegen den sogenannten "Macheten-Mann" gesprochen werden. Insgesamt werden dem Tunesier gefährliche Körperverletzung und sieben weitere Straftaten zur Last gelegt. Der Staatsanwalt forderte am Montag eine längere Haftstrafe. Der 24-Jährige soll für sechs Jahre und drei Monate hinter Gitter.

Mammutverfahren findet Abschluss

Das Urteil sollte bereits Ende Januar fallen. Die Entscheidung war jedoch vertagt worden. Der Anwalt des 24 Jahre alten Tunesiers erbat sich mehr Zeit, um das psychiatrische Gutachten zur Schuldfähigkeit seines Mandanten studieren zu können.

Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres muss sich der Nordafrikaner, der seit Jahren in Deutschland lebt, wegen seiner in Freiberg begangenen Straftaten verantworten. Der junge Mann war bereits in Berlin wegen mehrerer Delikte verurteilt worden. Daher wechselten die Zuständigkeiten der Gerichte. Der in Freiberg eröffnete Prozess landete schließlich am Landgericht Chemnitz.

Der 24-Jährige soll in Freiberg unter anderem den Besitzer eines Döner-Imbisses mit einer Pistole bedroht und im Frühjahr 2015 zwei Frauen verprügelt haben. Den Beinamen "Macheten-Mann" erhielt er nach einem Diebstahl in einem Supermarkt im September 2015. Damals soll er Mitarbeiterinnen mit einem Buschmesser ähnlichen Gegenstand in Schach gehalten haben.