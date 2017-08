Landgericht Zwickau Lebenslange Haftstrafe im Wunderlich-Prozess

Am Landgericht Zwickau ist das Urteil im Mordfall Wunderlich gefallen. Der 62 Jahre alte Angeklagte Helmut S. muss lebenslang in Haft. Das Gericht stellte die besondere schwere Schuld fest. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Frührentner am 8. April 1987 in einem Waldstück in der Nähe von Plauen das Opfer Heike Wunderlich vergewaltigt und erdrosselt hat.