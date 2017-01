Das Landgericht Chemnitz hat am Dienstag einen 89-jährigen Mann aus Frankenberg wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Rentner hatte seine um Jahre jüngere ehemalige Lebensgefährtin getötet.

Die Tat hatte sich im März 2016 in Frankenberg ereignet. Eine 59 Jahre alte Frau, die mit ihrem Moped auf einer Straße fuhr, war dabei von hinten von einem Auto gerammt worden. Laut der Ermittlungen saß der damals 88 Jahre alte frühere Partner der Frau am Steuer des Wagens. Das stillgelegte Auto hatte der Senior mit einem Aufprallschutz aus Styropor, Jutesack und Bettlaken präpariert, um so Unfallspuren zu verschleiern.