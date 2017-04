Am Landgericht Chemnitz ist am Donnerstag das Urteil gegen einen 31-Jährigen gesprochen worden. Das Gericht konnte ihm versuchten Mord, schwere Körperverletzung und schweren Raub nachweisen. Der Vorwurf der sexuellen Nötigung wurde fallengelassen. Kashif M. hatte im vergangenen Jahr Frauen zwei Mal mit einem Messer angegriffen. Beide Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine von ihnen überlebte die Attacke nur knapp.

Der angeklagte Mann aus Pakistan nahm das Urteil ruhig, beinahe regungslos auf. Dass er geständig war, wirkte sich mildernd aus. Das Gericht entschied auf zwölf Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft forderte 14 Jahre, der Anwalt des Angeklagten plädierte auf elf Jahre Haft. Pflichtverteidiger Uwe Lang konnte nach eigener Aussage nicht viel vorbringen, was seinen Mandanten hätte entlasten können. Der Angeklagte hätte auch wenig emotionale Regungen gezeigt, sagte Uwe Lang MDR SACHSEN. Er gehe aber davon aus, dass Kashif M. seine Taten auf seine Art bereue und auch Schuldeinsicht entwickelt habe.

Angaben zum Alkoholkonsum können nicht stimmen

Der 31-Jährige hatte bei seinem Geständnis am ersten Verhandlungstag angegeben, dass er bei beiden Vorfällen so stark betrunken gewesen sei, dass er sich kaum noch an Details erinnern könne. Diese Mengenangaben nahm ihm das Gericht nicht ab. Auch hatten Gutachten widerlegt, dass der 31-Jährige zu den Taten in der Lage gewesen wäre, hätte er kurz zuvor so viel wie angegeben getrunken.

Anfang April hatte das Gericht mehrere Gutachter gehört. Unter anderem gab ein Psychiater Einblicke in das Wesen des Angeklagten. So soll dieser bereits als Kind ein aggressives Verhalten gezeigt haben. Zudem sei er sehr egozentrisch - dies hätten auch Zeugenaussagen bestätigt.

Zwei Frauen im Abstand von einem Monat überfallen

Beim ersten Vorfall im Juni 2016 hat der Angeklagte eine Zeitungszustellerin nachts gegen 3:45 Uhr angegriffen. In diesem Fall war ihm neben schwerem Raub auch sexuelle Nötigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen worden. Laut Staatsanwaltschaft soll der aus Pakistan stammende Mann die 52-Jährige ins Gebüsch gezerrt und versucht haben, ihr die Hose auszuziehen, um sich sexuell an ihr zu vergehen. Das konnte das Gericht letzten Endes nicht zweifelsfrei nachweisen. Es sei auch möglich gewesen, dass der Griff zur Hose nur dazu diente, an ihr Handy zu kommen, das er klaute. Damit sie nicht schreit, hatte er ihr einen spitzen Gegenstand an den Hals gedrückt und ihr im weiteren Verlauf mehrere Schnittverletzungen zugefügt. Als ein Auto vorbeifuhr, ließ er von seinem Opfer ab und floh.

Joggerin im Park überfallen

Rund einen Monat später suchte sich der Angeklagte eine 21-jährige Studentin als Opfer aus. Sie ging gegen 22 Uhr durch den Stadtpark Chemnitz an dem dunkelhäutigen Mann vorbei. Zum Prozessbeginn berichtete sie, wie er sie von hinten gepackt und ins Gebüsch geworfen habe. Mit einem Klappmesser hatte er acht oder neun Mal auf sie eingestochen. Dabei wurden auch lebenswichtige Organe getroffen. Sie wurde mehrere Stunden notoperiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt. Noch immer würden sie ihre Verletzungen körperlich beeinträchtigen, sagte die Studentin. Sie trat in dem Prozess, wie das andere Opfer auch, als Nebenklägerin auf.

Haft in Deutschland

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach Auskunft des Verteidigers muss der aus Pakistan stammende Mann seine Strafe in einem deutschen Gefängnis verbüßen. Es könne nicht garantiert werden, dass der 31-Jährige in Pakistan tatsächlich seine Haft absitzen werde, so die Begründung.