Geboren wurde Silvia Rentzsch 1964 in Karl-Marx-Stadt, auf der Geburtsurkunde steht "männlich". Doch schon früh merkte sie, dass das nicht passt. "Ich wusste, ich bin anders, aber ich konnte es nicht benennen", erinnert sie sich heute. Ihre Kindheit verbrachte Silvia Rentzsch im Kinderheim. Nach der 10. Klasse folgte eine Ausbildung zum Maschinisten für Wärmekraftwerksanlagen. Erst mit Mitte 30 begriff sie, dass sie transsexuell ist. Dass das der Begriff ist, der sie am ehesten beschreibt. Etwa ein Jahr lang recherchierte sie zu diesem Thema.

In Zwickau engagiert sich Silvia Rentzsch seit 2014 im Verein "Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V.". Den Ort wählten sie und ihre Mitstreiter dabei ganz bewusst. "Wir wollten keine Konkurrenz zu bestehenden Vereinen in Großstädten wie Leipzig, Chemnitz oder Dresden. Es war uns wichtig in den ländlichen Raum zu gehen." Vor zwei Monaten hat der Verein neue Geschäftsräume in Zwickau bezogen. Von hier aus werden Kongresse organisiert, Einzelfälle begleitet, wird Beratung angeboten. Für ihre Vereinsarbeit wurde Silvia Rentzsch 2015 mit dem Engagementpreis des Landesfrauenrates Sachsen ausgezeichnet, im vergangenen Jahr war die Zwickauerin für den Deutschen Engagementpreis nominiert.