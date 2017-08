Nach einem Angriff auf einen Polizisten in Aue ermittelt die Polizei gegen einen 30-jährigen Deutschen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Chemnitz mitteilten, hat der Mann den Polizisten mit einem mehrere Kilogramm schweren Stein attackiert. Der Beamte wurde dabei schwer verletzt.