Überraschende Wende im geplanten Berufungsprozess am Landgericht Zwickau: Kurz vor Verhandlungsbeginn zog der im Dezember verurteilte Hooligan seine Berufung zurück. Damit ist das Urteil - acht Monate Haft, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt - rechtskräftig. Das Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte einen Syrer in einem Zug zwischen Chemnitz und Zwickau würgte und schlug.