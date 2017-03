Von Weitem ist sichtbar: Auch am Fichtelberg liegt nicht mehr überall Schnee. Dennoch steigen dort die Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Was für eine Woche! Beim WSC Wintersportclub Oberwiesenthal ist seit Montag Mann und Maus im Einsatz, um die Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf vorzubereiten. Immerhin ist der Verein kurzfristig als Ausrichter eingesprungen und will sich keine Blöße geben.

Schnee muss ran!

Der Fichtelberg gilt als eines der schneesichersten Skigebiete Deutschlands. Aber zum Ende des Monats März hat die Frühlingssonne schon einen beachtlichen Teil der weißen Pracht aus der Landschaft geschleckt.

Zahlreiche Helfer packten mit an, um die Piste zu präparieren. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Dennoch ist es gelungen, die rund neun Kilometer lange Rennstrecke mit Start und Ziel in der Skiarena wettkampftauglich zu präparieren. Die 30 Zentimeter hohe Schneeauflage besteht zum Teil aus Kunstschnee. Laut WSC-Geschäftsführer Christian Freitag wurde aber auch Naturschnee aus dem Wald geholt. "Am Donnerstag sah es noch so aus, dass wir ein Wasserloch am anderen hatten. Da mussten wir mit Hacke und Schaufel ran und Schnee auf die Strecke schmeißen."

Eigentlich sollte die DM in Notschrei im Schwarzwald ausgetragen werden. Dort waren jedoch die Schneebedingungen zu schlecht. Daher sei der WSC kurzfristig die Bresche gesprungen, so Freitag: "Wir waren erstmal erstaunt, dass es nur noch bei uns gehen soll, haben aber dann schnell entschieden: Wir machen das! In diesem Winter hatten wir ja schon kurzerhand den Deutschlandpokal übernommen. Also, wir sind das gewohnt in Oberwiesenthal!"

Alle helfen mit

Wie es vom WSC hieß, waren in den vergangenen Tagen bis zu 150 Helfer am Start. Oberwiesenthaler Hotels hatten Personal abgestellt. Sportvereine aus umliegenden Orten rückten zum Schneeschaufeln an. Auch die Stadtverwaltung unterstützte die Vorbereitungen mit schwerer Technik. WSC-Chef Christian Freitag war voller Dankesworte: "Die Strecke bereitzustellen, hätte der WSC Oberwiesenthal niemals allein schaffen können!"

WSC-Chef Christian Freitag (M.) und Landestrainer Lars Lehmann diskutieren mit einem Skisport-Veteranen die Pistenqualität. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Nichts ist unmöglich, wenn man will. Und die Oberwiesenthaler zeigen, dass sie mehr als wollen! Christian Freitag, Geschäftsführer WSC Oberwiesenthal

Angespornt hat die Helfer wohl auch, dass bei den Deutschen Meisterschaften einige Lokalmatadore wie Olympiasieger Eric Frenzel und Olympia-Dritte Denise Herrmann an den Start gehen.

Sportler zufrieden

Während am Freitag noch an einigen kritischen Streckenabschnitten Schnee verteilt wurde, zogen bereits die ersten Skiathleten ihre Trainingsrunden. Ein Sportler mit bayrischem Dialekt lobte im Vorbeifahren die Organisatoren: "Hervorragende Leistung! Wir im Allgäu haben auch nicht mehr Schnee, eher weniger."

Die Sportler zeigten sich bei Trainingsläufen mit den Schneeverhältnissen zufrieden. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Auch Erik Schneider vom Olympiastützpunkt Oberhof war sichtlich baff, auch wenn die Schneequalität nicht die beste ist: "Ich glaub', wenn ein Wettkampf in Deutschland nicht steigen kann, dann findet er immer in Oberwiesenthal statt. Nun gut, es ist relativ dreckig. Deswegen sind die Ski nicht so schnell. Das wird eher eine kleine Schlacht. Aber wir sind froh, dass das hier stattfindet!"

Damit am Sonnabend der Wettkampf bei bestmöglichen Bedingungen steigen kann, soll am Freitagabend noch einmal der Pistenbulli die Schneeschicht in Form bringen. Der Skilanglauf-Landestrainer Lars Lehmann ist zuversichtlich: "Die Wetterprognosen sind positiv. Es soll Nachtfrost geben. Damit wird die Strecke am Sonnabend zu hundert Prozent stehen!" Am Wochenende wird die Skiarena am Fichtelberg von Sportlern und Fans belagert. Hier ist Start und Ziel der Wettkampfläufe. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi