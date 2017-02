Chemnitz erinnert am 5. März an die Bombardierung der Stadt vor 72 Jahren. Die Arbeitsgruppe Chemnitzer Friedenstag rund um den 5. März viele Veranstaltungen organisiert, die sowohl an die Ereignisse damals erinnern wollen, als auch die heutige Situation ins Blickfeld rücken.

Hartwig Albiro, einer der Organisatoren des Friedenstages, erlebte den Krieg in Chemnitz. Bildrechte: Bürgerverein für Chemnitz "Wir werben mit diesem Tag auch um Frieden zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, zwischen Einheimischen und Fremden", sagt Hartwig Albiro, einer der Organisatoren. Mit den vielen Veranstaltungen rund um den 5. März solle gezeigt werden, dass Kriege sinnlos seien und Konflikte nicht lösen könnten, so der 85-jährige Chemnitzer. "Wir wollen beim Gedenken an das Bombardement der Stadt nicht in Erinnerungskultur versinken. Wir wollen den 5. März auch zum Anlass nehmen, die Gegenwart aktiv zu gestalten zu Toleranz, zu Frieden und zu einer friedlichen Stadt."

Frieden fängt schon im Kleinen an, vor der Haustür beim Umgang mit dem Nachbarn, mit dem Fremden. Das funktioniert mit Freundlichkeit, mit Gesprächen und Toleranz besser als mit Hasstiraden und Fäusten. Hartwig Albiro Organisator Friedenstag Chemnitz

Gespräche, Ausstellungen und Schülerprojekte

Die Organisatoren präsentieren zwei der neuen Plakate, die Kinder und Jugendliche zum Friedenstag geschaffen haben. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Schon im Vorfeld zum Friedenstag finden zahlreiche Veranstaltungen statt. So lädt am 2. März das Schauspielhaus unter dem Titel "Eine Welt - eine Stadt - ein Haus" zu einer Diskussion ein, wie in den kommenden Jahren das Zusammenleben mit Flüchtlingen und Migranten in Chemnitz aussehen könnte. Wie schon in den Jahren zuvor wird es eine Ausstellung von Plakaten und Transparenten an markanten Gebäuden der Stadt geben. "In den vergangenen Monaten haben sich wieder fast 1.000 Kinder mit dem Thema Krieg und Frieden beschäftigt und die Ergebnisse auf große Transparente gemalt. Diesmal haben sogar Kinder aus unserer tschechischen Partnerstadt Usti nad Labem, aus Dresden und Görlitz mitgemacht", sagt Gerald Richter, der das Projekt 2012 mit ins Leben gerufen hat. Die Ergebnisse werden am 5. März am Rathaus, der Oper oder an der Galerie Roter Turm zu sehen sein. Die bis zu sieben Meter langen Plakate wurden in den Ferien von Kindern und Jugendlichen geschaffen.

14. Chemnitzer Friedenspreis

Am 3. März wird der Chemnitzer Friedenspreis verliehen. "Wir vergeben in diesem Jahr zum 14. Mal den Preis und haben mehr als 30 Vorschläge", sagt Egmont Elschner, der Sprecher der Jury. Das zeige, wie groß das Engagement in Chemnitz sei.

Fast 1.000 Kinder und Jugendliche haben in ihrer Freizeit Plakate und Transparente zum Thema Frieden entworfen. Bildrechte: Bürgerverein für Chemnitz Höhepunkt des Chemnitzer Friedenstages am 5. März wird die traditionelle Kundgebung am Abend sein. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto "Damals - mein Land vor dem Krieg". Hier werden Redner aus verschiedenen Ländern ihre Gedanken und Erlebnisse zum Thema Heimat, Flucht und Krieg schildern, so Hartwig Albiro. "Es sprechen Teilnehmer verschiedener Generationen und aus verschiedenen Ländern wie Syrien, Afghanistan oder Russland. Diese Erlebnisse zeigen noch einmal in aller Deutlichkeit, wie Krieg alles was wichtig ist zerstört."