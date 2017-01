Es sind zwar noch über fünf Monate Zeit, trotzdem laufen beim Veranstalter der Sachsenring Classics, dem ADAC Sachsen, die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Schließlich erwarten die Organisatoren am Festwochenende vom 16. bis 18. Juni über 30.000 Besucher und mehr als 700 Teilnehmer mit ihren klassischen Motorrädern und Rennwagen auf dem Festgelände am Sachsenring. "Die Nachfrage bei den Teilnehmern ist wieder riesig", sagt ADAC-Veranstaltungsmanager Lutz Oeser, "mit dieser Größenordnung sind wir wirklich am Limit".