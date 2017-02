Der Plauener Glühlampenhersteller Vosla steckt in massiven Finanzproblemen. Deswegen hat das Unternehmen am Mittwoch beim Amtsgericht Chemnitz einen Insolvenzantrag gestellt. Die Geschäftsleitung will das Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Eigenverwaltungsverfahrens in den nächsten Monaten wieder profitabel machen. Genaue Details dazu sollen nach Angaben der Geschäftsführung in den nächsten Wochen erarbeitet werden. Ob auch Beschäftigte entlassen werden müssen, könne noch nicht gesagt werden.