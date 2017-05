Insolvenz Vosla Plauener Lampenhersteller verschickt Kündigungen

Hauptinhalt

Die bittere Botschaft hatten die Mitarbeiter von Vosla in Plauen bereits vor zwei Monaten erhalten: Ein Großteil der 300 Mann starken Belegschaft muss gehen. Jetzt folgen die Kündigungen. Der Stellenabbau soll helfen, das Überleben des Lampenwerks zu sichern. Vosla verliert im Sommer einen Hauptabnehmer und muss sich neu aufstellen. Da für die Sanierung das Geld fehlte, ging der Betrieb im April in Insolvenz, die er in Eigenregie meistern will.