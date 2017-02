Vowalon liefert im Auftrag großer Autokonzerne nach Mexiko. Das Kunstleder ist für die Innenausstattung von Fahrzeugen bestimmt, die in Mexiko produziert und in den USA verkauft werden. "Noch gibt es keine Stornierung. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt", erklärt Gregor Götz. Er ist gemeinsam mit seiner Schwester Mareen Götz geschäftsführender Gesellschafter des Familienbetriebes. Bereits nach dem VW-Dieselskandal in den USA war Zurückhaltung zu spüren. Danach sei der Absatz wieder gestiegen. Derzeit realisiert Vowalon als Zulieferer für die Automobilbranche in Mexiko pro Jahr einen Umsatz von rund 2,6 Millionen Euro.

Steigende Stromkosten belasten Geschäfte

Mareen und Gregor Götz sind geschäftsführende Gesellschafter des Familienbetriebes Vowalon Bildrechte: Vowalon Bertram Höfer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (VTI), bestätigte die Befürchtungen von Vowalon. "Wir hatten Hoffnung, das durch ein transatlantisches Handelsabkommen Zölle wegfallen und sich neue Märkte öffnen könnten." Jetzt drohe eine Abschottung des US-Marktes. Aber nicht nur die Politik der US-Regierung bereite der Branche Sorgen. In Deutschland seien es vor allem die ständig steigenden Stromkosten. So treffe die Erneuerbare-Energie-Umlage vor allem kleine und mittelständische Betriebe. "Das ist ungerecht. Wir sehen das als verfassungswidrig an", so der VTI-Hauptgeschäftsführer. Allein für Vowalon ist die EEG-Umlage per Ende 2016 im Vergleich zum Jahr 2010 auf 340 Prozent gestiegen, obwohl sich der Stromverbrauch kaum erhöhte.

Trotzdem wird investiert

Doch die Vogtländer blicken mit Optimismus in die Zukunft. Denn ihre Auftragsbücher sind dick gefüllt. "In den letzten zwei Jahren haben wir unseren Umsatz von 30 auf 40 Millionen Euro gesteigert. Auch 2017 ist gut gestartet", erklärt Gregor Götz. "Deshalb investieren wir weiter." So wird gegenwärtig für rund fünf Millionen Euro eine neue Lackier- und Prägeanlage errichtet. Mitte dieses Jahres soll sie in Betrieb gehen. Mit der neuen Hochleistungsanlage wird eine noch effizientere und umweltfreundlichere Veredlung von Kunstlederoberflächen möglich. Die Hochleistungsbeschichtungsanlage wurde im Jahr 2010 in Betrieb genommen. Bildrechte: vti Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie/Vowalon

Insgesamt hat das Unternehmen seit Anfang der 1990er-Jahre bereits mehr als 40 Millionen Euro in Gebäude, Maschinen und Anlagen sowie in zwei Logistik-Center investiert. Die ca. 230 Mitarbeiter fertigen jährlich um die 15 Millionen Quadratmeter Textilbeschichtungen auf PVC- und Polyurethanbasis. Sie sind u.a. für Fahrzeug- und Möbelbranche, für die Heimtextilindustrie, für technische Zwecke in Medizin und Schutzbekleidung sowie für die Schuh- und Täschnerbranche bestimmt.