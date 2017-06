Der langjährige Hauptgeschäftsführer und Mitbegründer des Verbands der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (VTI), Bertram Höfer, übergibt sein Amt an Jenz Otto. Der 57-jährige Diplomingenieur war unter anderem Geschäftsführer des Technologie Centrums Chemnitz. Mit dem VTI übernimmt er die Verantwortung für eine Branche, die nach schwieriger Nachwendezeit wieder international wettbewerbsfähig ist.

Verband unterstützt Strukturwandel nach der Wende

"Früh erkannte Bertram Höfer Anfang der 1990er-Jahre, dass die ostdeutsche Branche einen starken Verband brauchte, um den beispiellosen Strukturwandel der ostdeutschen Textilindustrie bewältigen zu können. Auch bei den Privatisierungsverhandlungen mit der Treuhand", sagte der VTI-Vorstandsvorsitzende Friedmar Götz in Treuen.

Bertram Höfer wird in Kürze 65 Jahre alt. Bildrechte: vti Heute wirkt der VTI als Interessenvertreter auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, als Tarif- und Sozialpartner sowie als Dienstleister für seine rund 180 Mitgliedsunternehmen. Im Vorjahr erwirtschaftete die 350 Firmen und 16.000 Beschäftigte zählende ostdeutsche Branche einen Gesamtumsatz von 1,82 Milliarden Euro. "Auch für das laufende Jahr sind die Auftragsbücher voll", freut sich Höfer.

Aufwärtstrend hält an

So stieg der Umsatz in diesem Jahr bereits um sieben Prozent, der Export legte sogar um 16 Prozent zu. Das Erfolgsrezept sieht Höfer in neuen Technologien und Innovationen: "Wir verfügen in der traditionsreichen Textilregion Sachsen-Thüringen über einen einzigartigen Cluster von innovativen Produzenten sowie von Forschungs- und Bildungseinrichtungen, in dem Themen wie textile Hightech-Materialien, intelligente Textilien, textilbasierter Leichtbau und die im Umfeld erforderlichen Recycling-Prozesse immer mehr Bedeutung erlangen". So kommen mehr als die Hälfte des ostdeutschen Branchenumsatzes von technischen Textilien, die auch international erfolgreich sind.

Vowalon investiert

Vowalon hat fünf Millionen Euro in eine neue Hochleistungsanlage investiert. Bildrechte: vti Das zeigt auch Vowalon. Das Unternehmen nimmt am Freitag eine Zukunftsinvestition in Betrieb: Fünf Millionen Euro hat die neue Lackier- und Prägeanlage gekostet. In der Fachsprache heißt sie "Hochleistungszurichtungsanlage". Sie schafft nicht nur mehr, sondern veredelt Textilien zudem umweltfreundlicher und hochwertiger.

Die "Vowalon Beschichtung GmbH" wurde 1992 per Management-Buy-Out aus einer ehemaligen DDR-Kunstlederfabrik von Friedmar Götz gegründet. Seit der Privatisierung hat die Firma aus eigener Kraft über 40 Millionen Euro in Gebäude, Maschinen und Anlagen sowie in zwei Logistik-Center investiert. Heute hat das Familienunternehmen 240 Beschäftige und Kunden in mehr als 50 Ländern. Produziert werden Textilbeschichtungen für Polster- und Fahrzeugkunstleder, Heimtextilien, Schuh- und Täschnerwarenkunstleder sowie Materialien für die Fahrzeugindustrie. Die Unternehmerfamilie von Vowalon: Friedmar Götz, der das Unternehmen gründete, sowie seine Kinder Mareen und Gregor Götz, die jetzt Geschäftsführer sind (v.l.n.r.). Bildrechte: vti