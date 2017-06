Der Jubiläumsmotor stimmt bereits auf die neue Ausrichtung des Chemnitzer VW-Motorenwerkes ein: Es ist ein Dreizylinder-Erdgasmotor mit 50 kW für den neuen "Eco Up!". "Volkswagen setzt auf den Ausbau der Erdgasmobilität, um die Kohlendioxid-Emissionen im Straßenverkehr zu verringern. Mit der Gasrackfertigung in St. Egidien bei Glauchau und den Erdgasmotoren aus Chemnitz ist Volkswagen Sachsen dafür gut aufgestellt", sagte Siegfried Fiebig, Sprecher der Geschäftsführung von VW Sachsen. Gasracks sind Tankmodule für Erdgasfahrzeuge. Vom Produktionsstandort St. Egidien gehen sie in die VW-Werke in Europa.