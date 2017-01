Die Volkswagen Sachsen GmbH blickt trotz des Diesel-Skandals mit Optimismus in die Zukunft. Denn 2016 starteten die sächsischen Standorte bereits ihre Neuausrichtung, die auch in den nächsten Monaten fortgeführt wird. So beginnt im Fahrzeugwerk Zwickau in diesem Jahr die Integration für den Karosseriebau des Lamborghini Urus. In Dresden wird mit der Neuausrichtung als "Center for Future Mobility" und der Fertigung des neuen E-Golf ebenfalls ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Der Golf bleibt das wichtigste "Brot- und Butter-Modell" von VW. Bildrechte: dpa Zugleich bleibt der Standort Zwickau im VW-Konzern ein Produzent von exklusiven Modellen. 2016 waren beispielsweise der Golf Variant, der Golf Alltrack und der Golf Variant R mit rund 120.000 Fahrzeugen wichtig für die Beschäftigung in Zwickau. Neben der Manufaktur-Fertigung von Karosserien für die Bentley Continental Baureihe wurde in Zwickau der Karosseriebau für den Bentley Bentayga neu aufgebaut. Die Karosseriefertigung für Bentley in Zwickau lag 2016 mit rund 7.400 Einheiten leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

VW-Skandal und Zulieferer-Streit

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Zwickau mehr als 280.000 Golf, Golf Variant und Passat Variant hergestellt. Damit wurde die Rekordmarke von 301.301 Fahrzeugen des Jahres 2015 nicht wieder erreicht. Gründe waren neben dem Diesel-Abgasskandal vor allem Lieferengpässe durch einen Streit des Konzerns mit einem Zulieferer.

Der neue E-Golf wird in Dresden gebaut. Bildrechte: Volkswagen Sachsen GmbH In Chemnitz lag 2016 die Produktion von Motoren mit 769.716 (776.877) Einheiten auf Vorjahresniveau. Das Motorenwerk fertigte darüber hinaus rund 775.000 Satz Ausgleichswellen und rund 160.000 integrierte Ventiltriebsmodule. 2016 wurde der Umbau auf die neue Motorenbaureihe EA 211 abgeschlossen.



In Dresden wurde die Produktion des Phaeton im April eingestellt und letztmalig 452 Fahrzeuge montiert. Die Gläserne Manufaktur wurde zum Schaufenster für Elektromobilität und Digitalisierung umgebaut. Ab April 2017 werden in Dresden mit dem neuen E-Golf wieder Fahrzeuge montiert.

Investitionen an allen Standorten

Dieselmotoren von VW sind derzeit als "Schummel-Diesel" verrufen. Bildrechte: dpa 2016 hat Volkswagen rund 215 Millionen Euro in Sachsen investiert. Die Schwerpunkte bildeten die Erweiterung der hydraulischen Pressen-Straße und die Integration des Karosseriebaus für den Bentley Bentayga in Zwickau, der Umbau auf die Motorenbaureihe EA 211 am Standort Chemnitz und die Neuausrichtung der Gläsernen Manufaktur. Der Umsatz der Volkswagen Sachsen GmbH wird nach 2015 erneut auf einem sehr hohen Niveau von über fünf Milliarden Euro erwartet.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Stammbelegschaft inklusive Auszubildende bei Volkswagen Sachsen lag 2016 mit rund 10.100 auf dem Niveau des Vorjahres. Davon arbeiteten 7.800 in Zwickau, 1.700 in Chemnitz, 500 für die Gläserne Manufaktur und 100 im Volkswagen Bildungsinstitut.