Wartet auf ihren Einsatz: Pobershauer Hexe. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Obwohl es schon das 32. Hexenfeuer auf dem Skihang von Pobershau ist, die Aufregung bei Thomas Semmler ist jedes Mal groß. Dabei ist der Chef der Skisektion des TSV 1872 bereits ein alter Hase. Seit Jahren schon organisiert der 56-Jährige das Hexenfeuer in dem Marienberger Ortsteil und mittlerweile ist das Ereignis nicht nur in Pobershau ein Begriff.

Thomas Semmler ist seit Jahren verantwortlich für das Pobershauer Walpurgisspektakel. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir setzen uns eben nicht bloß hin und zünden einen Reißighaufen an, sondern wir lassen es im wahrsten Sinne krachen", sagte er. Das Feuer in Pobershau mit einem Reißighaufen zu vergleichen, wäre tatsächlich naiv. Am Hang steht ein riesengroßes Hexenhaus ganz aus Holz. Verantwortlich dafür ist Ullrich Riess. Drei Tage haben die Männer an dem Haus gewerkelt und gezimmert - eigentlich viel zu schade zum Abbrennen. Aber an solche Gedanken verschwendet das Hexenfeuerteam keine Minute.

Ullrich Riess vor seinem Werk. Auch die alten Skier müssen dran glauben. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Seit dem frühen Morgen stehen die Frauen in der Küche, schmieren Brötchen, backen Kuchen oder bestücken riesige Schaschlikspieße. Denn für den Abend werden über Tausend Schaulustige erwartet. "Um neun gehts los, dann ist der Hang hier voll", sagt Semmler. Als erstes zünden die Pobershauer ein Riesenfeuerwerk. Spezialisten von der Firma BlackBoxx sind gerade bei den letzten Vorbereitungen.

René Krämer sorgt mit einem Feuerwerk für das richtige Rahmenprogramm. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir zelebrieren hier ein etwa zwanzigminütiges Barock- und Höhenfeuerwerk, quasi als Einstimmung", sagt René Krämer. Und dann geht´s richtig los. Mit viel Gekreisch kommt eine "echte" Hexe an einem Drahtseil angerauscht und zündet mit glühenden Augen und ihrem Feuerschweif das Haus an. Dort entfacht sie das wohl größte Feuer in der Region mit bis zu 30 Meter hohen Flammen. "Die Feuerwehr steht bereit und wir haben vor ein paar Jahren sogar eine Sprinkleranlage auf dem Dach unserer Skihütte installiert, sicher ist sicher", sagt Semmler.

Das Pobershauer Feuer hat es in den vergangenen Jahren zu einiger Berühmtheit gebracht. Manche Gäste kämen von weit her, sagt Semmler. "Es gibt sogar Familien, die buchen extra einen Urlaub hier, wegen des Feuers". Für Semmler und sein Team beginnt der “Urlaub” am Tag danach. "Da räumen wir alles wieder zusammen und sitzen gemütlich beieinander."