Beim Automobilzulieferers FSG Automotive Oelsnitz sind am Dienstag 200 Beschäftigte in einen Warnstreik getreten. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall um die komplette Frühschicht. Die Gewerkschaft hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, um den Druck auf die Geschäftsleitung in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Die IG Metall fordert ein besseres Lohnangebot.

Laut Gewerkschaft bieten die Arbeitgeber derzeit 2,2 Prozent mehr Geld an. Die Gewerkschaft fordert aber fünf Prozent. Mario John, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Chemnitz, sagte dem MDR: "Wir glauben, dass am Verhandlungstisch genügend Argumente ausgetauscht worden sind,aber auf diese Weise keine größere Bewegung zu erzielen ist." In den bisherigen Sondierungsgesprächen bewegte sich die Geschäftsleitung laut Gewerkschaft "nur in Trippelschritten".