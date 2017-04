Auch wenn der Osterschnee nicht für eine spontane Wiedereröffnung der Skihänge reicht, bleibt der winterliche Anblick erhalten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes drückt Tief "Peter" in den kommenden Tagen kalte und feuchte Luft gegen die Mittelgebirge. Schauer oberhalb von 800 Metern fielen als Schnee und blieben auch liegen. Am Fichtelberg waren am Ostermontag bereits wenige Zentimeter Neuschnee gemessen worden. Laut DWD kommen hier in den nächsten Tagen weitere 15 Zentimeter dazu.