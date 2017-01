Wasserball-Trainerin Anja Skibba hat in Chemnitz ein erfolgreiches Team übernommen. Bildrechte: MDR/Fabian Held Das erste Ligaspiel in Bochum ging noch verloren, bei der Heim-Premiere gegen Hamburg soll nun der erste Sieg her. Die "Black Pearls", wie sich das Bundesliga-Team des SC Chemnitz nennt, freuen sich schon. Erstmal steht am Sonnabend die neue Trainern Anja Skibba am Beckenrand.



Skibba wechselte im Dezember von Hannover nach Chemnitz. Sie will an die Leistung der Vorsaison anknüpfen – da waren die Chemnitzerinnen überraschend Vize-Meister geworden. "Wir wollen in die Play-Offs kommen. Schön wäre es auch, eine Medaille zu erreichen", betont die ehemalige Nationalspielerin.

Ein Team mit Zukunft

Die neue Trainerin hat sich bewusst für die Aufgabe entschieden. "Das ist die Zukunft hier", sagt die 49-Jährige über ihr Team. Die Chemnitzer stellen mit Abstand den jüngsten Kader, die älteste Spielerin ist gerade einmal 22 Jahre alt. "Hier sehe ich das Potential, was dann auch für die Nationalmannschaft sehr wichtig ist", fügt die Trainerin hinzu.

Zur WM ans andere Ende der Welt

Schon jetzt spielen die Chemnitzerinnen Lotte Hurrelmann und Jamie Verebelyi für die Nationalmannschaft der Wasserballerinnen. Dazu kommen mit Theresa Podsiadly und Nicole Vunder zwei Nachwuchstalente. Die 15-jährige Theresa und die ein Jahr jüngere Nicole haben es bereits in den U18-Kader geschafft und durften, wie auch Lotte, im Dezember mit zur U18-WM nach Auckland in Neuseeland fliegen. Vorher stand sogar noch ein Trainingslager in Australien an.

Die "Black Pearls" sind das jüngste Wasserball-Team in der Bundesliga. Bildrechte: MDR/Fabian Held "Was dort passiert ist, ist für mich eigentlich unbeschreiblich, weil es so ein mega Event war", freut sich Center-Verteidigerin Theresa. "Das war auf jeden Fall was richtig Cooles. Und es war der bisher größte Erfolg von uns Beiden", fügt Angreiferin Nicole hinzu. Beide Wasserballerinnen hatten zunächst in Australien Testspiele gegen lokale Mannschaften absolviert. Mitte Dezember ging es dann weiter nach Neuseeland.



Das Beide, als mit Abstand jüngste Spielerinnen, dort auch mitspielen durften, haben sie ihrer guten Ausbildung zu verdanken. Beide besuchen das Chemnitzer Sportgymnasium, spulen jede Woche ein hartes Trainingsprogramm ab. Das hat sich nun ausgezahlt. Allerdings war die Reise auch mit einer kleinen Einschränkung versehen - denn die Schule ruhte nicht. Und so wurden die Mädels auch am anderen Ende der Welt mit Schulaufgaben und Mitschriften versorgt. Schule und Sport – das gehört am Sportgymnasium eben zusammen.

Erfahrung und Schwimmanzüge fliegen mit zurück

Sportlich war das Event eine große Erfahrung für die jungen Wasserballerinnen. Zumal sie ihr Ziel erreicht haben: "Wir wollten mal nicht Letzter werden", lacht Theresa. Platz 12 von 15 Teilnehmern sprang am Ende heraus - im Wasserball gehört Deutschland nicht zur Weltspitze. "Ich finde, wir können zufrieden sein. Wir hätten ein paar Dinge aus dem Training besser umsetzen könne, aber sonst haben wir eine gute Teamleistung abgeliefert", urteilt Theresa.

Trainerin Anja Skibba ist stolz auf den Erfolg ihrer jungen Spielerinnen. Bildrechte: MDR/Fabian Held "Das macht erstmal ihre Spielintelligenz aus. Gerade Theresa, die sehr stark im taktischen Bereich ist. Beide sind auch im technischen Bereich sehr gut ausgebildet. Und dann haben beide im schwimmerischen Bereich gearbeitet, damit sie mithalten können", erklärt Skibba die Stärken von Theresa und Nicole. Und auf diese Stärken will die Trainerin auch in der Bundesliga nicht verzichten, wo beide natürlich zum Kader gehören.



Neben den sportlichen Erfahrungen nahmen die Wasserballerinen auch etwas anderes mit zurück nach Deutschland: Badeanzüge. Die wurden nach dem Turnier im Hotel getauscht. "Ich habe einen russischen Badeanzug und einen australischen. Und dann habe ich von den Russen noch ein T-Shirt und einen Pullover", lacht Nicole.

Beide sind jetzt aber auch wieder froh, in Deutschland zu sein und freuen sich auf die Bundesliga. "In Neuseeland ist mir aufgefallen, dass mir die Mädels aus der Mannschaft fehlen", gesteht Theresa. "Mit den Mädels will ich jetzt ganz viel erreichen, trainieren und alles geben", unterstreicht auch Nicole.