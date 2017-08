Wasserrohrbruch Land unter in Zwickau

In Zwickau hat am Montagabend eine geplatzte Wasserleitung dafür gesorgt, dass Teile des Stadtzentrums unter Wasser standen. Nach Angabe der Wasserwerke war ein altes Rohr einer Hauptwasserleitung am Schwanenteich geborsten. Ausgelöst wurde dies offenbar durch die Baumaßnahmen im Bereich der Kreuzung an der Moccabar. Die vielbefahrene Humboldtstraße wurde überflutet und musste für mehrere Stunden gesperrt werden.