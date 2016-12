Wer den Werkstattladen der Manufaktur Graupner in Crottendorf betritt, wähnt sich im vielgelobten Weihnachtsland: In den Regalen türmen sich farbenfrohe Spieldosen, Schwibbögen und Räucherhäuschen. Die Tanne neben dem Eingang reicht bis unter die Decke und ist über und über mit Christbaumschmuck aus eigener Herstellung behangen. Dazu laufen erzgebirgische Weihnachtslieder.

"Ja, wir leben von Weihnachten", gibt Firmengründer Ronald Graupner unumwunden zu. Das Fest ernähre ihn und seine Frau sowie 16 festangestellte Mitarbeiter. Entsprechend arbeitsreich sei die Zeit am Jahresende. Überstunden seien da genauso normal wie das Kistenchaos in der Versandabteilung. Die Graupners haben Stände auf sieben Weihnachtsmärkten deutschlandweit. Ihre Kunden sitzen in der ganzen Welt. "Unser Hauptklientel sind US-Amerikaner und Japaner, wir liefern aber auch nach Australien und Südamerika", zählt Graupner nicht ohne Stolz auf.