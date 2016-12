Volkskunst Weihnachten bei den Männelmachern

Hauptinhalt

Teil 2

In der Adventszeit rollt bei den erzgebirgischen Kunsthandwerkern und Spielzeugherstellern der Rubel. Dann wird verkauft, was die Monate zuvor produziert wurde. Stets der Renner sind die klassischen Sortimente. Aber auch modernes Design wir gern gekauft. Mögen die Männelmacher auch verschiedene Philosophien haben - an Weihnachten sind sie im Herzen vereint - wie zwei Holzkünstler aus Olbernhau und Jöhstadt beweisen.

von Jacqueline Hene