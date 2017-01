Im Chemnitzer Justizzentrum ist am Mittwochvormittag ein Brief mit weißem Pulver eingegangen. Die herbeigerufene Polizei stellte den Umschlag sicher. Er wird jetzt in der Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen in Leipzig untersucht. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten.

Auch in anderen Bundesländern war ein verdächtiges weißes Pulver in Gerichtsgebäuden aufgetaucht. Im Landesamt für Verfassungsschutz in Erfurt und im Geraer Justizzentrum tauchten am Mittwoch verdächtige Briefe mit weißem Pulver auf. In Eisleben (in Sachsen-Anhalt) entpuppte sich das eingegangene Pulver nach Polizeiangaben inzwischen als harmloser Puderzucker. Außerdem hatten es noch Justizeinrichtungen im oberfränkischen Coburg, und in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern Briefe mit weißem Pulver zu tun. Auch dort sind die Hintergründe noch unklar.