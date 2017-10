Weltseminar-Ausrichter Michael Faulhaber (l.) im Fachgespräch mit Karate-Legende Higuchi (M.) und Europas IMAF-Präsident Hans D. Rauscher (r.). Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Für Vereins-Chef Michael Faulhaber und seine Mitstreiter ein Ritterschlag: "Wir haben erst im Juni erfahren, dass wir das Weltseminar bekommen. Das war ein Mammutprojekt! Teilweise saßen wir bis nachts um 2 Uhr, um alles auf die Beine zu stellen." Immerhin ist in das Weltseminar auch ein Fachkongress eingebunden. Zudem wollte der Verein ein eindrucksvolles Rahmenprogramm bieten. So gab es für die Gäste einen Empfang beim Plauener Oberbürgermeister und Besuche in Museen. Auch eine Art Standortmarketing, so Faulhaber: "Wir haben die Japaner ins Staunen gebracht – die wussten zum Beispiel gar nicht, dass Japan der größte Abnehmer für Plauener Spitze ist."