Der heutige Mittwoch wird von den 285 Freiberger Beschäftigten, die bei der neuen Solarworld Industries bleiben durften, mit Spannung erwartet. Denn Frank Asbeck, früherer Eigner und Vorstand der Pleite gegangenen Solarworld, will seine Zukunftspläne vorstellen. Bis jetzt gibt es nur Mutmaßungen. Soll in Freiberg in Zukunft überhaupt noch produziert werden oder geht die Fertigung komplett nach Katar, wo es ein Joint-Venture, die Qatar Solar, gibt? Oder wird sich der Freiberger Betrieb in Zukunft auf die Modulfertigung konzentrieren? Das sind die Fragen, von denen sich die Mitarbeiter von ihrem neuen alten Chef, Frank Asbeck, Antworten erhoffen. Eines ist klar: Das neue Unternehmen wird die Kosten drücken.