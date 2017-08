Auch am vergangenen Wochenende sind wieder abgestellte Autos in Chemnitz in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, mussten in der Nacht zum Montag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken. Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Gablenz gerufen, weil dort ein Seat brannte und auch ein danebenstehender Volvo in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Brandmeldungen im Minutentakt

Noch während die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen, meldeten Anwohner weitere brennende Autos auf einem Parkplatz in der Zschopauer Straße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei abgestellte Autos in Flammen standen. Ein Ford und ein VW brannten aus, ein Skoda wurde durch die Brände ebenfalls beschädigt.

Wenige Minuten nach Mitternacht ging ein weiterer Notruf wegen eines in Flammen stehenden Autos ein - wiederum auf einem Parkplatz in der Zschopauer Straße. Die Feuerwehr löschte den Mazda, der durch die Flammen erheblich beschädigt wurde.

Brandserie begann in der Nacht zum Sonntag

Schon in der vorangegangenen Nacht hatten Autos in Chemnitz gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, mussten in der Nacht zum Sonntag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wegen zweier brennender Autos ausrücken. Gegen 0.45 Uhr wurde ein brennender VW im Ortteil Gablenz gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber nicht verhindern, dass das Auto im Frontbereich erheblich beschädigt wurde.

Auf einem Parkplatz wurden mehrere Autos in Brand gesteckt. Bildrechte: MDR/Harry Härtel Etwa 25 Minuten später wurde die Feuerwehr über ein brennendes Auto im selben Stadtteil informiert. Auch hier konnte ein in Brand gesteckter Skoda gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 5.000 Euro. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

In allen Fällen sind laut einem Polizeisprecher noch keine konkreten Schadenssummen bekannt. Der Gesamtschaden gehe aber in die Zehntausende. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Schon seit Längerem kommt es im Stadtgebiet wiederholt zu Brandstiftungen von Autos. Dabei wurden sowohl Fahrzeuge in Wohngebieten als auch Pkw von Autohäusern in Brand gesteckt. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bränden. Außerdem werden Zeugen gesucht. Diese können sich telefonisch unter 0371 387-3445 melden.