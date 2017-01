Das Winterwetter macht den Kommunen im Großraum Chemnitz nach wie vor zu schaffen. So sind auch am Dienstag zahlreiche Räumeinsätze gefahren worden, um Straßen und Plätze vom Schnee zu befreien.

Stadtzentren werden beräumt

In Marienberg waren seit dem Morgen Mitarbeiter des Winterdienstes unterwegs, um die Straßen freizulegen. Schneefräsen und Bagger kamen zum Einsatz. Der Schnee wurde auf Lastkraftwagen an den Stadtrand gefahren und auf einem ehemaligen Kohlelagerplatz abgeladen.

Auch in Plauen kämpft man mit den Schneemassen. Jörg Herrmann, Inhaber eines Elektroladens, schaufelt drei Mal täglich den Kundenparkplatz frei. Bildrechte: MDR/Roland Bromnitz Im vogtländischen Schöneck wurde ebenfalls der Schnee auf Rädern abtransportiert und auf freien Wiesen vor der Stadt verteilt.



In einigen Kommunen liegt bereits so viel Schnee, dass Autos die Straßen nicht mehr wie gewohnt passieren können. So wurden unter anderen in Annaberg-Buchholz und Klingenthal einzelne Gassen als Einbahnstraße deklariert werden. In Schöneck ist sogar die Hauptstraße aus Sicherheitsgründen vorübergehend nur in einer Richtung befahrbar.

Weiße Haube auf Dächern wird zu schwer

Die Schneemassen stellen aber auch für Gebäude ein Risiko dar. So wurde beispielsweise in Freiberg das Dach der Ernst-Grube-Sporthalle freigeschaufelt, da die maximale Traglast erreicht war. Die Halle ist seit dem Wochenende gesperrt. Sie soll ab Mittwoch wieder nutzbar sein. Auch am größten Sporthallenkomplex von Annaberg, der Silberlandhalle, läuft die Schneebereinigung des Daches.

Winter, was wirst du kosten?

Die Stadt Hainichen versucht ebenfalls der Schneemassen Herr zu werden. Dort wurde am Markt der Schnee von den Straßen zu einem großen Berg aufgeschoben. Auch hier ist ein Abtransport vorgesehen, allerdings ist noch keine Fläche zum Abladen gefunden.

Die Straßen sind frei, dafür lagert jetzt am Marktplatz von Hainichen ein großer Schneeberg. Bildrechte: MDR/Nora Kileny Wie in anderen Städten klagen auch in Hainichen einige Anwohner und Autofahrer über einen aus ihrer Sicht schlechten Winterdienst. Bürgermeister Dieter Greysinger versichert jedoch, dass städtische Bauhofmitarbeiter und die Winterdienste teils von vier Uhr morgens bis 21 Uhr im Einsatz sind.

Unterdessen ist unklar, was für Kosten auf die Stadt zukommen. Laut Bürgermeister Greysinger ist es eine teure Sache, den Schnee aus der Stadt fahren zu lassen. Dazu kommt, dass in Hainichen der Winterdienst Mitte der 1990er Jahre privatisiert wurde. In den meisten Wintern sei das lukrativ, da die Stadt nicht Technik und Personal vorhalten müsse, so Greysinger. "Aber wenn dann ein richtiger Winter kommt, wie zuletzt 2010 und 2013, dann hat man natürlich die A…karte."