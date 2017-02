Sachsen hinkt hinterher

Dabei ist Sachsen dieses Jahr spät dran mit seinen Winterferien. Die Ferien in den Nachbarländern Thüringen und Sachsen-Anhalt enden gerade. Die Ferien in Berlin und Brandenburg sind schon seit einer Woche vorbei. Skifans aus Mecklenburg-Vorpommern haben noch eine Woche und für die Bayern geht es erst in zwei Wochen los.



Wegen dieser Verteilung laufe es schon seit einigen Wochen hervorragend, sagte die Sprecherin der Ahorn Hotels am Fichtelberg, Judith Gellrich. "Wir sind um die 90 Prozent ausgebucht, das ist ein himmelweiter Unterschied zum letzten Jahr." Und auch wenn es noch einige Restzimmer unter den insgesamt über 500 Zimmern der beiden Ahorn Hotels gibt, versichert Gellrich: "Wir werden voll sein."



Ähnlich sieht's auch im IFA Schöneck Hotel im Vogtland aus. Thomas Jahn spricht von 98 Prozent Auslastung. Schon der Januar sei viel besser als im vergangenen Jahr gelaufen.

Bilderbuchwetter stimmt optimistisch

Optimismus herrscht auch auf Sachsens höchstem Berg - dem Fichtelberg. Wie René Lötzsch, Geschäftsführer der Schwebebahn am Fichtelberg, sagt, sind die Wanderwege in einem guten Zustand. Die Rodelstrecken seien stark frequentiert. "Diese Saison läuft vorzüglich bisher." Außerdem gebe es am Fichtelberg in diesem Jahr zum ersten Mal eine Kunsteisbahn, diese werde schon jetzt von vielen Besuchern genutzt.



Dass Frau Holle in den kommenden Tagen wohl keine Flocken nachliefern wird, sei nicht schlimm, so Lötzsch. "Bei den 80 Zentimetern Schnee, die wir teilweise haben, ist das kein Problem." Und Maschinenschnee gebe es ja auch noch, "um ein wenig nachzuzuckern".

Zuschauen geht auch