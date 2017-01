Trotz Schnee, Wind und Kälte: Die Biker aus Bremen sind rund 600 Kilometer bis zum Schloss Augustusburg gefahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK . Manja Kraus

Beim 46. Wintertreffen der Biker auf Schloss Augustusburg ist der Name Programm: Es ist Winter. Zu dem Schneemengen der letzten Tage kamen in der Nacht zum Freitag auch noch ordentlich Sturm und Neuschnee dazu. Aber die Motorradfahrer schrecken vor nichts zurück. Die ersten haben die windreiche Nacht überstanden und immer mehr Hartgesottene rollen an.

180 Biker übernachten in der Jugendherberge auf dem Schlossgelände. Bis zu 300 Motorradfahrer sogar auf dem Campingplatz. Insgesamt werden am Sonnabend rund 1.500 Biker und 9.000 Besucher erwartet. Um 10 Uhr fällt der offizielle Startschuss, bevor es um 11 Uhr zum traditionellen Bikergottesdienst in die Schlosskirche geht. Am Nachmittag sollen Bikepräsentationen und der Ersatzteilmarkt wieder alle Bikerherzen höher schlagen lassen.

Orkanartige Windböen auf dem Burgberg

Auch Schnee und Sturm können rund 300 hartgesottene Biker nicht vom Zelten abhalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK . Manja Kraus Der Wind bläst ordentlich um die Burg, auf den Burghöfen und vor allem auf der sogenannten Sturmwiese. An manchen Ecken ist es so schlimm, dass man sich richtig gegen die Windböen stemmen muss. Das bekamen die ersten Wintercamper bereits in der vergangenen Nacht zu spüren. Sie kamen nicht wirklich zur Ruhe, an Schlaf war kaum zu denken. Die meisten verharrten eingekuschelt in ihre Schlafsäcke, die Zeltstangen bis in den frühen Morgen fest im Griff.